Rot-Weiß Erfurt fährt nicht wie vorgesehen in die Türkei zum Trainingslager. Der Drittliga-Club hat den ab Montag vorgesehenen Aufenthalt in dem Land an der europäisch-asiatischen Grenze abgesagt. Wie der RWE-Trainer Stefan Emmerling am Donnerstag mitteilte, hätten das milde Klima hierzulande und die finanziell angespannte Situation des Vereins den Ausschlag für die Entscheidung gegeben. Die Mannschaft habe sich entschieden, in Erfurt auf das nächste Spiel gegen den Tabellenführer Magdeburg am 22. Januar vorzubereiten.