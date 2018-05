Drittliga-Absteiger Rot-Weiß Erfurt hat sich von Trainer Stefan Emmerling getrennt. Das teilte der Verein am Donnerstagmittag (17.05.2018) in einer kurzen Mitteilung mit.

"Der Verein wird nun auch auf sportlicher Ebene einen Neuanfang starten", heißt es in der Mitteilung. Und weiter: "Der Verein wünscht Herrn Emmerling für die Zukunft alles Gute." Emmerling wurde erst im November geholt und sollte die Thüringer vor dem Absturz in die Regionalliga bewahren. Mit nur durchschnittlich 0,59 Punkten in 22 Spielen gelang ihm das aber nicht. Unter seiner Leitung gewann Erfurt nur drei Spiele und beendete die Saison als abgeschlagener Tabellenletzter.