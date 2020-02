Fußball | 3. Liga "Rote Karte dem Rassismus": Drittligisten setzen gemeinsames Zeichen gegen Hass

25. Spieltag

Sondershirts, Trauerflor, Gedenkminute: Die Klubs und Schiedsrichter der 3. Liga setzen nach den zurückliegenden Vorkommnissen beim Spiel in Münster am vergangenen Freitag und der tödlichen Gewalttat in Hanau ein entschiedenes Zeichen gegen Hass und Rassismus.