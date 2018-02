Die Anteilsscheine zu 50, 100 und 1.966 Euro galten bei Verbraucherschützern schon damals als hochspekulative Anlage. Doch viele Fans griffen zu - nicht nur wegen der versprochenen drei Prozent Zinsen pro Jahr, sondern weil sie dem Verein helfen wollten. Aber den Totalverlust des Geldes hatten wohl nur wenige Unterstützer auf dem Schirm. Denn Rot-Weiß Erfurt ist als Verein nahezu mittellos. An Vermögenswerten waren zu Saison-Beginn noch rund 600.000 Euro vorhanden. Dem standen Kredite in Höhe von 6,2 Millionen Euro gegenüber. Inzwischen sollen es sogar 6,7 Millionen sein, so Präsident Frank Nowag.

Erfurt seit Jahren finanziell angeschlagen

Der Verein bekommt seine Kosten seit Jahren nicht in den Griff. Obwohl Gläubiger im Vorjahr auf fast eine Million Euro verzichtet haben, ist die Verschuldung des Vereins gerade einmal um 11.400 Euro zurückgegangen. Vor allem die Praxis, eigene Zahlungen in die Zukunft zu verschieben und Leistungen, für die bereits Geld kassiert wurde, später zu erbringen, hat sich in dieser Saison offenbar gerächt. Das Verschieben ist zwar nicht unüblich (beispielsweise bei den im voraus bezahlten Dauerkarten), aber eben nicht in der von Erfurt praktizierten Höhe.

Ex-Präsident Rolf Rombach Bildrechte: IMAGO Rund drei Millionen Euro an solch kurzfristigen Krediten hatte der Verein in die aktuelle Spielzeit verschoben. Und möglicherweise war das der Grund dafür, dass im Herbst plötzlich kein Geld mehr für Lieferanten oder die Geschäftsstellen-Miete vorhanden war. Auch mit dem Finanzamt wurde mangels Liquidität schon eine Ratenzahlung vereinbart.



Zu der Zahlungskrise im Herbst will sich Ex-Präsident Rolf Rombach nicht äußern. "Das ist Sache des neuen Vorstands", sagte er. Und auch die Gegenseite in der zuletzt zerstrittenen Klub-Führung setzt auf Deeskalation. Der aktuelle Präsident Frank Nowag sagte: "Da waren Anfang Dezember Emotionen im Spiel." Aber insgesamt sei es doch toll, was man seitdem erreicht habe.

Beispielsweise eine gemeinsame Kandidatenliste für die Mitgliederversammlung am Samstag. Verhandelt wurde wochenlang – hinter verschlossenen Türen. Erst am Dienstagabend einigten sich die Vertreter der beiden Lager, die um die Macht im Verein miteinander ringen. Man verständigte sich auf ein Personal-Tableau, das beide Gruppen berücksichtigt. Nowag soll dabei Präsident bleiben. Chef des Aufsichtsrats wird zuerst der Geschäftsführer der Mediengruppe Thüringen, Michael Tallai wird dem "Nowag-Flügel" zugerechnet. Nach 18 Monaten soll getauscht werden. Dann kommt der Krankenhausgeschäftsführer Dirk Eßer, ein Rombach-Mann.

Liste für den Aufsichtsrat

Vorsitzender: Michael Tallai, Geschäftsführer Mediengruppe Thüringen (bis Herbst 2019), Dirk Eßer, Ärztlicher Direktor Helios Kliniken (Ab Herbst 2019)

Mitglieder: Dirk Steeger (Hauptsponsor, Autohaus König), SPD-Politiker Heiko Gentzel, Rechtsanwalt Dr. Rolf Hildebrandt, Angefragt: Andreas Bausewein (Oberbürgermeister Erfurt)

Freie Plätze: Drei Plätze bleiben vorerst frei für Vertreter von neuen Sponsoren

Ehrenpräsident Klaus Neumann Bildrechte: IMAGO Es ist ein Sieg der Vernunft – auch mit Blick auf die finanziellen Verhältnisse bei RWE. Allein ein Blick auf die beim DFB eingereichte Liste der Sponsoren und Werbepartner zeigt: Beide Gruppen können ohne einander finanziell kaum überleben. Allein die Gruppe derjenigen, die Ex-Präsident Rombach die Treue halten, hat in dieser Spielzeit mindestens 730.000 Euro versprochen. Darunter befinden sich auch die beiden größten Mäzene – das Autohaus König sowie Thor Industrie-Montagen. Gegen diese Sponsoren kann kein Aufsichtsrat Personalpolitik im Verein machen.



Doch umgekehrt gilt dasselbe. Denn Kästner, Nowag und Ehrenpräsident Klaus Neumann bringen mit ihrem Freundeskreis ebenfalls mindestens 120.000 Euro in die Saison-Planung ein. Nowag hat zusätzlich Ende November die Geschäftsstelle des Vereins in seinen Firmenräumen untergebracht. Mitglieder der Gruppe haben Rot-Weiß zudem rund 240.000 Euro geliehen. Was, wenn sie das Geld bald wieder haben möchten?

Fast alle Möglichkeiten ausgeschöpft

RWE-Präsident Frank Nowagg vor einer Sponsorenwand Bildrechte: MDR / Oliver Gussor Finanzielle Ausfälle kann sich der Drittligist nicht leisten. Und entscheidend in den kommenden Jahren wird sein, wie der Verein von den Schulden jemals herunterkommen wird. Mit Fernsehgeldern, Sponsoren und Ticket-Einnahmen nimmt Rot-Weiß Erfurt pro Jahr gerade einmal 6,1 Millionen Euro ein. Und viel zu bieten hat der Drittligist neuen Sponsoren nicht mehr. Der Platz auf den Trikots ist verkauft. Die Vermarktung der VIP-Logen im Stadion läuft schleppend. Das Recht, den Stadionnamen zu verwerten, gehört dem Vermieter, den Erfurter Stadtwerken. Und selbst die möglichen Transfer-Erlöse an den Spielern auf dem Feld sind in Teilen verpfändet – zur Absicherung des sechsstellig in Anspruch genommenen Kontokorrent-Kredits.



Insofern hat der Verein mit seiner Entscheidung, die Kosten für Verwaltung und Spielbetrieb zu senken, die einzige Stellschraube gedreht, die ihm noch bleibt. 500.000 Euro könne das über die Saison bringen, rechnet Präsident Frank Nowag vor. Zudem könnte der Abgang der drei vergleichsweise gut bezahlten Spieler Christoph Menz, Berkay Dabanli und eventuell Samir Benamar zur Winterpause den Saison-Etat noch einmal um fast 200.000 Euro entlasten. Andererseits sind auch Neuverpflichtungen geplant, um dem leidigen Stürmerproblem zu begegnen.

Optimismus bis zum Schluss