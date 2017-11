Das Präsidium des Drittligisten Rot-Weiß Erfurt kann wieder auf die Vereinskonten zugreifen. Das teilte der Verein am Freitag mit. Zudem konnten alle erforderlichen Änderungen der Bankvollmachten, benötigte Informationen zu Angestelltenzahlungen sowie Bankverbindungen geklärt werden.

Weil nach dem Rücktritt von Ex-Präsident Rolf Rombach unter dem mittlerweile freigestellten Geschäftsstellenleiter Konstantin Krause die neue Vereinsführung nicht an die Konten kam, konnten die Gehälter nicht gezahlt werden. Von Geschäftsstellenleiter Krause hatte sich der Verein am Mittwoch getrennt, weil er nach Aussage von Nowag keinerlei Entgegenkommen bei der Einsicht in Unterlagen gezeigt habe.