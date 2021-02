Der 1. FC Saarbrücken trennt sich zum Saisonende von seinem Erfolgscoach Lukas Kwasniok. Das teilte der Drittligist am Freitag (5. Februar) überraschend mit. Demnach hätten beide Seiten feststellen müssen, dass es "in gewissen Bereichen unterschiedliche Ansichten und Ausrichtungen gibt". Deshalb habe man frühzeitig Planungssicherheit schaffen wollen. "Ich habe im Dezember entschieden, meinen Vertrag über die laufende Spielzeit hinaus nur im Falle eines Aufstiegs in die 2. Bundesliga zu verlängern", erklärte Kwasniok: "Für den 1. FC Saarbrücken kam eine Verlängerung meines Vertrages nur für die 2. Liga nicht in Frage." Er werde sich dennoch für seine "Mannschaft bis zum letzten Arbeitstag zerreißen", betonte der 39-Jährige.

Kwasniok führte Saarbrücken ins DFB-Pokal-Halbfinale

Kwasniok hatte den FCS im Dezember 2019 übernommen und zum Aufstieg in die 3. Liga verholfen. Darüber hinaus stürmte er mit dem Traditionsklub in der letzten Saison bis ins Halbfinale des DFB-Pokals. Auch in dieser Drittligaspielzeit sorgte er bereits für Furore und führte die Tabelle mit Saarbrücken sogar einige Tage an. Nach einer Negativserie von nur einem Sieg aus den vergangenen elf Partien rutschte der Aufsteiger jedoch ins Tabellenmittelfeld ab. Der Rückstand auf Relegationsplatz drei beträgt mittlerweile sechs Punkte, das Polster auf die Abstiegsplätze ist auf zehn Zähler geschrumpft. Bis September 2019 stand Kwasniok beim FC Carl Zeiss Jena an der Seitenlinie. Bildrechte: imago images / Jan Huebner

Vergangenheit in Jena

Vor seinem Engagement im Saarland trainierte Kwasniok den FC Carl Zeiss Jena bis zum September 2019, ehe er nach einem Fehlstart in die neue Saison mit nur einem Punkt aus zehn Spielen gehen musste. Zuvor war Kwasniok mit dem FCC am letzten Spieltag der sensationelle Klassenerhalt in der 3. Liga gelungen.