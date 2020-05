In dem "Abänderungsantrag zum außerordentlichen DFB-Bundestag am 25.05.2020" heißt es, der Bundestag solle beschließen, dass der Spielbetrieb abgebrochen und zum 27. Spieltag zu werten sei. Am Antrag zufolge soll keiner der aktuell auf einem Abstiegsplatz stehenden Teams absteigen. Zudem sollen die ersten drei Teams der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufsteigen. Folgt der DFB-Bundestag dem Antrag, würden Zwickau, Münster, Großaspach und Jena in der Liga bleiben. In die 2. Liga aufsteigen dürften Duisburg, Mannheim und Unterhaching.



SFV, FSA und der Thüringer Fußballverband (TFV) hatten sich bereits am 15. Mai für einen Saisonabbruch ausgesprochen.