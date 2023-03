Wie der Verein am Montag (06.03.2023) mitteilte, wird der 23-Jährige damit für die komplette Restsaison ausfallen. Das ergab eine MRT-Untersuchung im Universitätsklinikum Dresden. Melichenko hatte sich im Spiel gegen Aue früh das Knie verdreht und musste nach minutenlanger Behandlung ausgewechselt werden. Der Ukrainer wird am Dienstag in Köln vorstellig, um das weitere Vorgehen bezüglich einer Operation zu besprechen.