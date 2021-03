Und auch die 2. Bundesliga spielt in den Planungen für die neue Saison in Verl eine Rolle, obwohl mal nicht einmal ein Stadion für die 3. Liga hat. Beim DFB reichte der Verein die Lizenz für die 3. Und die zweithöchste Spielklasse ein. Sollte es in Liga zwei gehen, würde man in Paderborn spielen, für die 3. Liga plant man mit Lotte oder Gütersloh. Die eigene Spielstätte fasst nur 5.135 Zuschauer, der Ausbau wird noch dauern.