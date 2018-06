Im Gespräch mit MDR.DE erzählt er: "Mein Hauptaugenmerk liegt auf einem englischen Klub, Tottenham Hotspur. Den Klub habe ich zweimal live gesehen, da habe ich nun schon Trikots und Schals genug."



1993 begann seine Sammlerleidenschaft, selbst einen sogenannten Member-Scarve hat Meusel, obwohl er kein Mitglied der "Spurs" ist. Sein ältester Schal stammt aber aus DDR-Zeiten: "Meinen ersten Schal hat meine Oma aus Wolle für mich gemacht." Meusel erinnerte sich: "Das war einfach nur blau-gelb-weiße Wolle. Es war ja schon schwierig, Wolle in der richtigen Farbe zu bekommen." Sein Großvater Erich Meusel war Mannschaftsbetreuer des SC Motor Jena, dem Vorgängerverein des FC Carl Zeiss Jena. Er hat ihn mit zehn, elf Jahren auf die Holztribüne mitgenommen.

Jens Meusel, Vater der beiden Zwillinge Charlotte und Pauline, reist relativ selten. Es sind eher die Freunde des 48-Jährigen, die im Urlaub an ihn denken: "Ein Bekannter war in Costa Rica beim FC Saprissa, dem Rekordmeister des Landes." Zudem knüpft er über das Internet Kontakte: "Ich habe einen Israeli kennengelernt. Er bekommt einen Carl-Zeiss-Jena-Schal und schickt mir im Gegenzug einen von Maccabi Tel Aviv." Durch das Hobby lernt man Menschen aus der Welt kennen, so Meusel. Bildrechte: Jens Meusel

Die Schals stapeln sich schon seit Jahren. Meusel weiß: "Langsam wird es ein Platzproblem. Ich habe im Keller ganz viele Kisten stehen. Bald baue ich ein großes Regal auf, dass ich die Schals spezifisch nach Kontinenten und Ländern ordnen kann." Jüngst präsentierte er seine Sammlung in Jena, im Rahmen einer Ersatzveranstaltung zum Pokalfinale in Thüringen. Da passten ein paar Freunde mit auf, dass kein Schal abhanden kam.

Bei Sonnenschein erstrahlten Fan-Utensilien von den Thüringer Klubs 1. FC Gera 03 und SV Alach genauso wie Schals von Dynamo Moskau und Stomil Olsztyn aus Polen. Sein schönstes Exemplar ist aber ein Schal zu 100 Jahren Hajduk Split. Meusel erzählt: "Ein Kumpel war 2011 im Fanshop in Kroatien. Er hat von mir, dem verrückten Sammler, erzählt, da hat der Besitzer unter dem Ladentisch diesen Schal hervorgeholt." Jens Meusel bezeichnet sich selbst als "verrückter Sammler". Bildrechte: Jens Meusel

Und welcher Verein fehlt unbedingt noch? Meusel überlegt: "Das kann man gar nicht sagen. Das ist ein Hobby fürs Leben." Dann fällt ihm aber Hammarby IF aus Stockholm ein. Aktuell ist der Klub, der eine Weile als Zweitligist zu kämpfen hatte, sogar Tabellenführer in der höchsten schwedischen Liga. Darum geht es aber nicht. Meusel schwärmt: "Ich gucke mir gern die schwedischen Derbys an. Ich finde es einfach wundervoll, mit welcher Leidenschaft die Fans ihren Verein unterstützen."

Jede Menge Geschichten verbindet der Saalfelder mit seinem Hobby. Er könnte womöglich den ganzen Tag davon berichten. Zum Beispiel kontaktierte ihn ein Brasilianer, der in seiner Heimat bei Zeiss arbeitet. Mit einigen Brocken Englisch tauschten sie sich aus. Die Folge: "Ich habe seinen Schal von Paraná und ließ mich damit in Jena ablichten. Er hat von mir einen Jena-Schal bekommen und damit in Brasilien posiert." Durch sein Hobby macht Meusel den FCC weltweit nocht etwas bekannter. Bildrechte: Jens Meusel

Der Verrückteste Schalsammler auf Erden ist Meusel aber nicht: "Ich habe einen Holländer kennengelernt, der hat mehr als 3.000 Schals. Man denkt, man ist selbst schon krass, aber dann lernt man noch andere kennen." Zuletzt profitierte der Thüringer davon, dass ein Bekannter seine Sammlung auflöste: "Irgendwann habe ich ihm 200 Euro überwiesen, da habe ich 27 Stück bekommen. Da bekommt man auch einmal Wimpel und Aufkleber." Zudem schaut sich Meusel auf Flohmärkten nach Büchern um. Er ist sich sicher:

Irgendwann habe ich mein eigenes Museum. 250 Trikots habe ich ja auch noch.