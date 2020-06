Fußball | 3. Liga Schnorrenberg wird neuer Trainer beim HFC

Der 43-jährige Schnorrenberg folgt auf Ismail Atalan, der am Montag nach nur fünf Spielen entlassen wurde. Der frühere Erfolgscoach der Sportfreunde Lotte holte dabei nur einen Punkt. Schnorrenberg, der einen Vertrag bis Saisonende erhielt, ist schon dritte Übungsleiter an der Saale in dieser Spielzeit, nachdem Torsten Ziegner im Februar nach gut anderthalb Jahren gehen musste. Zusammen mit Atalan wurde auch dessen Co-Trainer Joe Laumann beurlaubt.