Der 26-Jährige bleibt in der 2. Bundesliga und wechselt zum FC Hansa Rostock. Das bestätigte sein neuer Arbeitgeber am Dienstag (14.06.2022). Weil Schröter bei Dynamo noch einen gültigen Vertrag bis 2023 hatte, zahlt Hansa sogar eine Ablösesumme für den Flügelflitzer. Medienberichten zufolge sollen es 100.000 Euro sein, die auf das Konto der SGD fließen. "Er ist laufstark, schnell und variabel auf der rechten Seite einsetzbar – sowohl offensiv als auch defensiv", erklärte Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

In Rostock trifft er auf einen alten Bekannten. Trainer Jens Härtel und Schröter kennen sich aus gemeinsamen Tagen beim 1. FC Magdeburg. Der Mittelfeldspieler, der in Wolfen geboren wurde, spielte ab 2008 im Nachwuchs des FCM. Nach seiner Zeit bei der U19 bekam er einen Anschlussvertrag bei den Profis. Zwölf Mal kam Schröter unter Härtel zum Einsatz. Auch sein Heimatverein soll jetzt wieder die Fühler nach ihm ausgestreckt haben. Schröter entschied sich aber gegen die Sportstadt Magdeburg und für die Ostseeküste. "In der ganzen Stadt und dem Bundesland, sieht man, dass Hansa der ganze Stolz der Region ist, dem will ich natürlich gerecht werden und meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen“, so Schröter.