Schuster hatte vor seiner Vorstellung bereits am Nachmittag erstmals das nichtöffentliche Training auf dem Betzenberg geleitet. Der bisherige Chefcoach Marco Antwerpen war am Vortag bei den Pfälzern entlassen worden, da der FCK zuletzt mit drei Niederlagen in Folge den zweiten Platz verspielt hatte.

Schuster: "Wir brauchen wieder eine Wand"

In der Relegation gegen den Zweitliga-Drittletzten steht zunächst das Heimspiel (20. Mai) und dann die Partie in Dresden (24. Mai) an. Der 54 Jahre alte in Karlsruhe lebende gebürtige Karl-Marx-Städter ist als Zweitliga-Experte in die Pfalz gekommen und kennt sich auch mit Aufstiegen aus: Einst führte er den SV Darmstadt 98 direkt von der 3. in die 1. Liga. Entsprechend kämpferisch gab sich Schuster vor den entscheidenden Relegationsspielen. "Wir können doch gar nichts verlieren. Wir haben die große Möglichkeit, als Drittligist in die zweite Liga aufzusteigen", sagte er und ergänzte: "50 000 Zuschauer werden mit Sicherheit da sein, wir brauchen da wieder die Wand."