Die Stimmung in der 3. Liga ist gespalten. Während sich die einen klar für einen Abbruch der Saison aussprechen, wollen die anderen die Spielzeit in jedem Fall zu Ende bringen. Zwar haben sich die Vereinsverantwortlichen nach der gestrigen Sondersitzung (21.04.2020) auf eine sachliche Diskussion festgelegt, doch einig werden sich die Parteien in dieser Frage wohl nicht mehr.