"Ich bin froh, dass ich in Duisburg wieder spielen und den Sebastian ausleben kann, der ich bin. Ohne irgendwelche Hintergrundscheiße", sprudelt es nach dem 1:0-Sieg des MSV Duisburg beim FSV Zwickau am Dienstaabend (09.08.2022) aus Sebastian Mai heraus.

Der 28-jährige Dresdner war nach seiner Zeit im Nachwuchs bei Dynamo für Chemnitz, Zwickau, Münster und Halle am Ball. 2020 war er zu Dynamo zurückgekehrt und hatte in 41 Spielen als Innenverteidiger drei Treffer erzielt. Nach dem Abstieg war sein ausgelaufener Vertrag nicht verlängert worden .

Mai brachte die Erfahrung von 133 Drittligaspielen mit nach Duisburg und ergatterte sich im Team von Torsten Ziegner prompt einen Stammplatz in der Abwehr. "Es war gar nicht schwer, in Duisburg Fuß zu fassen. Die Jungs sind klasse", so der Sachse nach dem Duell in Zwickau, dass der MSV durch den Treffer von Chinedu Ekene in der 36. Minute mit 1:0 für sich entschied.