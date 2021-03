Mittelfeldspieler Selim Gündüz verlässt Fußball-Drittligist Hallescher FC mit sofortiger Wirkung. Wie der Verein am Dienstag (16.03. 2021) mitteilte, wurde der noch bis zum Saisonende laufende Vertrag "in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst."

Günzüz war im Sommer aus Uerdingen nach Halle gewechselt, trug in der 3. Liga aber nur viermal das HFC-Trikot. Nach den vier Einwechslungen in der Hinrunde schaffte er es in der Rückrunde nicht mehr in den Spieltags-Kader von HFC-Coach Florian Schnorrenberg. Wie der HFC mitteilte, kehre der gebürtige Siegener nun "aus familiären Gründen in seine Heimat zurück."