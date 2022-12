Sportlich blickt der FC Erzgebirge Aue auf seine erfolgreichste Zeit zurück. Sechs Jahre in Folge spielten die Veilchen unter Leonhardt in der 2. Bundesliga. Das ist für den kleinen Verein aus dem Erzgebirge ein Riesenerfolg. Auch bei der Trainerauswahl hatte Helge Leonhardt zunächst meist ein gutes Händchen. Mit Pavel Dotchev gelang 2016 der sofortige Wiederaufstieg in Liga zwei. Ein Jahr später zauberte er Domenico Tedesco aus dem Hut, dem das Wunder Klassenerhalt gelang. Auch mit den unerfahrenen Hannes Drews und Daniel Meyer gelang es, die Liga zu halten. Darüber hinaus erwies sich die Verpflichtung von Dirk Schuster 2019 als Glückgriff. Aue etablierte sich in den zwei Saisons unter Schuster im Mittelfeld der Liga. Und auch finanziell stand der Verein trotz Corona-Krise gut da.