Es sei nirgendwo ein Mitglied mit Ostkompetenz dabei, bemängelte der Funktionär in einem Beitrag auf seinem Facebook-Account. "Gerade in der vom DFB-Präsidium eingesetzten AG zur 'Wirtschaftlichen Stabilität der 3. Liga' wäre es dringend nötig", schrieb der frühere CDU-Europaabgeordnete.



Auf dpa-Nachfrage sagte Winkler, es sei ihm ein Rätsel, wie der DFB davon sprechen könne, dem Vorschlag zur Besetzung seien umfangreiche Gespräche und Abstimmungen auch mit den Regional-und Landesverbänden vorausgegangen. "Mit uns hat sich niemand in Verbindung gesetzt, obwohl wir konkrete Personalvorschläge unterbreitet haben", so Winkler.