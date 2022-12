Keinen Hehl hatte Anfang im Rahmen des offiziellen Trainingsauftaktes am vergangenen Freitag daraus gemacht, dass sich im Kader noch etwas verändern soll. Am 1. Januar öffnet das Transferfenster. Neuzugänge – nicht zuletzt für die zu oft lahmende Offensive – dürften ohne Abgänge jedoch kaum umzusetzen sein. Entsprechend bietet die Zeit in Belek mitsamt zwei geplanten Testspielen am Donnerstag (15. Dezember, Gegner noch offen) und am nächsten Montag (19. Dezember) gegen den italienischen Erstligisten Sampdoria Genua offenkundigen Wackelkandidaten wohl die finale Gelegenheit, einen nachhaltig positiven Eindruck zu hinterlassen.



"Jeder hat die Chance, sich im Trainingslager noch einmal zu beweisen. Die Jungs müssen dem Leistungsgedanken nun gerecht werden", wurde der Dynamo-Cheftrainer jüngst deutlich. Allen voran dürfte die Mahnung in Richtung Jan Shcherbakovski und Oliver Batista Meier zielen. Shcherbakovski, Sommerneuzugang vom HFC, kommt bis dato auf lediglich ein Drittliga-Spiel über 45 Minuten bei der 1:2-Niederlage Mitte August in Köln. Batista Meier hat nur vier Liga-Kurzeinsätze auf dem Konto. Julius Kade wiederum, der bei Anfang in der Hinrunde wochenlang nur Reservist war, hatte sich im November zurück in die erste Elf gekämpft.