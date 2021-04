Darüber informierten die Schwarz-Gelben am Sonntagmorgen. Zuvor hatte Sportgeschäftsführer Ralf Becker bereits den 51-Jährigen Kauczinski davon in Kenntnis gesetzt. „Diese Entscheidung ist uns wirklich nicht leicht gefallen“, erklärte Becker, „aber wir wollten in der wichtigsten Phase der Saison noch mal einen neuen Impuls setzen, um unser Ziel zu erreichen. Wir bedanken uns bei Markus Kauczinski für seinen Einsatz und sein Engagement als Cheftrainer bei Dynamo Dresden und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste.“