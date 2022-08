Gogia kennt Dynamo und die 3. Liga

Mit Gogia kehrt ein alter Bekannter nach Dresden zurück. Der Georgier spielte bereits in der Zweitliga-Saison 2016/17 bei der SGD, traf in 22 Spielen zehn Mal und weckte Begehrlichkeiten. Union Berlin lockte den technisch talentierten Offensivmann in die Hauptstadt. Dynamo freute sich über eine Ablöse von mehr als einer Million.

Gogia spielte bis 2021 bei den Eisernen. Zuletzt stand der FC Zürich in der Schweiz unter Vertrag, kam aber in der jungen Phase der Saison kaum zum Einsatz. In Dresden hofft Gogia, der auf den Außenbahnen und im zentralen Mittelfeld spielen kann, auf mehr Einsatzzeiten.

Angesichts der überschaubaren Offensivleistungen zuletzt - in Dresden erspielte sich Dynamo nur zwei klare Chancen (eine führte zum Tor) - dürfte ihm ein Platz in der Startelf schon am Samstag gegen Borussia Dortmund II sicher sein. In der 3. Liga kennt sich der Routinier auch aus. Für den Halleschen FC spielte er zwischen 2013 und 2015 in Liga 3. Seine Ausbeute in 71 Spielen: 19 Tore und 14 Vorbereitungen.

Auch Niklas Hauptmann an der Angel

Und Gogia dürfte nicht der einzige Rückkehrer bleiben. Medienberichten zufolge soll auch die Rückkehr von Eigengewächs Niklas Hauptmann bevorstehen. Der 26-Jährige war 2018 zum 1. FC Köln gewechselt. Der Transfer hatte den Dresdnern 3,4 Millionen Euro Ablöse in die Kassen gespült.

Köln setzte damals große Hoffnungen in den defensiven Mittelfeldspieler. Gerecht werden konnte Hauptmann diesen nicht. Geplagt von Verletzungspech kam er seit seinem Wechsel zur Saison 2018/19 nur auf zwölf Einsätze bei den Profis der Geißböcke. Elfmal spielte er in der Regionalliga-Mannschaft des Bundesligisten und wurde 2020/21 an Holstein Kiel verliehen. In Köln besitzt er noch einen gültigen Vertrag bis 2023 - in den Planungen von Trainer Steffen Baumgart spielt er aber keine Rolle mehr. Im Testspiel durfte Niklas Hauptmann immer Sommer noch mitmischen, in der Bundesliga bekam er bisher noch keine Chance bei Steffen Baumgart. Bildrechte: IMAGO/Herbert Bucco

Einen Hauptmann gab in Dresden (fast) immer

Für Dynamo wäre Niklas Hauptmann, der aus einer Fußballerfamilie stammt, ein Glücksgriff. Opa Reinhard spielte in der DDR-Oberliga. Sein Vater Ralf spielte in der DDR-Oberliga und der Bundesliga für Dynamo Dresden und später für den 1. FC Köln. Einen Hauptmann gab es also (fast) immer bei Dynamo Dresden.