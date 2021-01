SGD-Trainer Markus Kauczinski mit seinen Spielern nach der Partie in München. (Archiv)

SGD-Trainer Markus Kauczinski mit seinen Spielern nach der Partie in München. (Archiv)

SGD-Trainer Markus Kauczinski mit seinen Spielern nach der Partie in München. (Archiv) Bildrechte: imago images / foto2press

Die SG Dynamo Dresden thront weiter an der Spitze, vermeidbar war die 0:1-Niederlage bei Türkgücü München im Grünwalder Stadion aber schon. Denn sie war nicht nötig. Einmal nicht aufgepasst, Robin Becker leistete sich einen Fehlpass und Münchens Sercan Sararer netzte zur Entscheidung ein. Das war in der 32. Minute. Also noch reichlich Zeit für die Schwarz-Gelben, das Blatt zu wenden. Die Chancen waren da, doch keine wurde verwertet.