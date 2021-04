Noch steht Dynamo Dresden auf der Poleposition, doch aus Reihe vier rückt so langsam 1860 München heran. Die "Löwen" erfüllten am letzten Wochenende im Gegensatz zum Führungstrio ihre Hausaufgaben und gewannen gegen Verl 3:2. 1860 hat nur noch vier Punkte Rückstand zu Ingolstadt und Hansa Rostock, fünf Zähler zur SGD, der komfortable Vorsprung der drei Drittliga-Spitzenteams schmilzt.

Bei den Dresdnern kommt man nach der 0:2-Niederlage beim Tabellenletzten Unterhaching ins Grübeln. "Wir hatten es an diesem Spieltag auf dem Servierteller", unterstrich SGD-Torhüter Kevin Broll nach Abpfiff. Statt die Konkurrenz zu distanzieren, haben die Schwarz-Gelben nun in den letzten drei Spielen kein Tor erzielt und nur einen Punkt geholt - beim 0:0 gegen Verfolger Rostock . Flattern auf der langen Zielgeraden jetzt die Nerven?

SGD-Torwart Kevin Broll versucht, verbal seine Kollegen nach vorn zu treiben. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / foto2press

Broll schrie sich im Sportpark Unterhaching die Seele aus dem Leib, um die Kollegen so richtig anzustacheln. Geholfen hat es nicht. "Ich bin so ein Typ, ich muss meinen Frust rauslassen", gestand der 25-Jährige. "Die haben mit Herz Fußball gespielt", schätzte er die Leistung der Spielvereinigung ein. Was im Umkehrschluss die selbstkritische Erkenntnis zuließ: "Das haben wir nicht getan." Das sei "ärgerlich", betonte Broll, aber "wir müssen weitermachen und jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir müssen zusammenstehen und die Scheiße zusammen rausholen".