Klaus Sammer, der ehemalige Spieler, Trainer und Vater von Matthias Sammer, feiert am 5. Dezember seinen 80. Geburtstag. Bildrechte: imago/Robert Michael

Klaus Sammer wurde in der nordsächsischen Kleinstadt Gröditz geboren. Eigentlich sollte er Leichtathlet werden, landete dann aber bei den Fußballern und schnürte zunächst die Töppen bei der TSG Gröditz. Von da wechselte er 1962 zum DDR-Ligisten SC Einheit Dresden, ab 1965 spielte er für die SG Dynamo Dresden. Damit begann nicht nur seine, sondern auch Dynamos Erfolgsgeschichte. In den zehn Jahren bei den Gelb-Schwarzen absolvierte er 272 Pflichtspiele und erzielte dabei 39 Tore.

Darunter auch ganz besondere wie im DFB-Pokalfinale 1971 gegen den BFC Dynamo. Seine beiden Treffer zum 2:1-Erfolg in der Verlängerung besiegelten das erste Dresdner Double aus Meisterschaft und Pokal, was dem Club mit Sammer 1973 noch einmal gelang. Zum Schluss lief Klaus Sammer in der zweiten Mannschaft der Dresdner auf und verkündete 1976 sein Karriereende auf Klubebene. Nach dem aktiven Fußball wurde er Trainer bei seinem Herzensverein Dynamo (1982 - 1986, 1992 - 1993).