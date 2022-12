Wenn am Freitag bei der SG Dynamo Dresden wieder gegen den Ball getreten wird, kann Cheftrainer Markus Anfang nicht aktiv eingreifen. Das wird auch in den kommenden Wochen so bleiben, da sich der 48-Jährige am Montag (05. Dezember) einem Eingriff am Knie unterziehen musste. Die Knieverletzung hatte sich Anfang beim Training vor der Winterpause zugezogen.