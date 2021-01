"Mit seinem großen Erfahrungsschatz in der 2. Bundesliga und 3. Liga sowie seiner langjährigen Vergangenheit bei Dynamo bringt Niklas neben seinen fußballerischen Qualitäten zusätzlich einiges mit, was uns in den kommenden Monaten weiterhelfen wird", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung.