"Das ist für mich jetzt natürlich eine Riesenenttäuschung. Obwohl es in der Szene im ersten Moment ordentlich wehtat, hätte ich nicht gedacht, dass es sich um eine schlimmere Verletzung handelt, auch weil ich im Anschluss bis zum Ende weiterspielen konnte", erklärte Mörschel in einer Vereinsmitteilung. Der Mittelfeldspieler hatte sich die Verletzung am Sonntag in der 62. Minute der Partie gegen die SpVgg Unterhaching während eines Zweikampfs zugezogen.