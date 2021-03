Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Jürgen Wehlend Bildrechte: SGD/ Steffen Kuttner

"Trotz der weiter für die gesamte Gesellschaft und auch uns als Verein außergewöhnlichen Situation rund um die Corona-Pandemie, gehen wir auch in diesem Jahr davon aus, dass die Lizenz ohne wirtschaftliche Auflagen erteilt wird", erklärte Dynamos Geschäftsführer Jürgen Wehlend. Die Fristen endeten jeweils am 1. März und damit zwei Wochen eher als in den vergangenen Jahren. Der Verein sprach von "erheblichen Anstrengungen" durch Corona und die nicht vorhandene Vergleichbarkeit mit den Vorjahren. Mit einem ersten Bescheid von DFL und DFB rechnet Dynamo Mitte bis Ende April.