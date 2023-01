Nicht zuletzt bewarben sich Dennis Borkowski sowie die in der Hinrunde wochenlang fehlenden Niklas Hauptmann und Christian Conteh für Offensivplätze in der Startelf. Borkowski könnte im Angriffszentrum zunächst erste Wahl sein, weil Routinier Stefan Kutschke nach überstandenem Zehenbruch erst später voll einstieg und Manuel Schäffler nach Muskelfaserriss noch nicht wieder fit ist. Auch Jakob Lemmer , Neuzugang von Regionalligist Kickers Offenbach, hat vor allem körperlichen Nachholbedarf.

Kapitän Tim Knipping (li.) war in den Testspielen nur zweite Wahl. Auch der Startelfeinsatz von Keeper Stefan Drljaca (re.) ist nicht klar.

Bildrechte: IMAGO/Köhn

Im Tor duellieren sich Stefan Drljaca und Niklas Heeger um den Startplatz. Für die eigentliche Nummer eins Sven Müller (Knie) kommt das Meppen-Spiel zu früh. Gleiches gilt für Linksverteidiger Kyu-hyun Park (Knie). Patrick Weihrauch und Jan Shcherbakovski fehlen erkrankt.



In der letzten Reihe wiederum muss Tim Knipping um seinen Posten in der ersten Elf bangen. Claudio Kammerknecht, Kevin Ehlers und Jakob Lewald scheinen derzeit im Defensivzentrum vor dem etatmäßigen Kapitän postiert zu sein. Markus Anfang sprach am Freitag von "vielen engen Entscheidungen. Klar hat man eine Idee im Kopf, aber die Eindrücke vom Abschlusstraining sind entscheidend."