Für die Schwarz-Gelben stehen am Wochenende weitere Trainingseinheiten an, ehe es am Montag ins zehntägige Trainingslager ins türkische Belek geht. Dort wird die SGD zwei Testspiele bestreiten. Während der Gegner für den ersten Testkick am 15. Dezember noch unklar ist, treffen die Sachsen am 19. Dezember auf den italienischen Erstligisten Sampdoria Genua. Nach der Rückkehr absolvieren die Dresdner zudem noch zwei Partien gegen Ligakonkurrent FSV Zwickau (4. Januar) und den tschechischen Erstligisten FK Jablonec (8. Januar) an. Am 15. Januar empfängt Dynamo schließlich zum Pflichtspielauftakt des neuen Jahres den SV Meppen.