Fußball | 3. Liga Vorfreude bei Dynamo Dresden - noch ein Sieg bis zum Aufstieg

Hauptinhalt

37. Spieltag

Am Sonntag kann sich die SG Dynamo Dresden aus eigener Kraft in die zweite Liga ballern. Trainer Alexander Schmidt will dabei nicht auf die Patzer der Konkurrenz schauen, sondern den Coup aus eigener Kraft schaffen.