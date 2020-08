Dynamo zweimal in Führung

Dynamo ging in der Partie, die ohne Zuschauer ausgetragen wurde, zweimal in Führung. Vor der Pause traf Ransford Königsdörffer (7.), nach dem Wechsel schob Panagiodis Vlachodimos (54.) aus Nahdistanz ein. Doch der Hertha-Nachwuchs, der bereits in der kommenden Woche in die neue Saison startet, konnte das Spiel drehen. Jonas Michelbrink mit einem 16-Meter-Knaller (43.) sowie Ruwen Werthmüller (56.) und Maximilian Storm (87.) trafen für die Berliner. Während Dynamo erst in dieser Woche mit dem Training begann, was sich auch konditionell zeigte, wirkten die Berliner insgesamt frischer. Offensivmann Ransford Königsdörffer erzielte den frühen SGD-Führungstreffern. Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold

Diawusie und Vlachodimos überzeugen

Dynamo hatte gegen den Regionalliga-Fünften der Vorsaison zwar zumeist mehr vom Spiel. Gegen Ende der Partie ging den Dresdnern aber die Puste aus. Überzeugen konnten bei den Schwarz-Gelben in der ersten Halbzeit die von Tim Knipping und Chris Löwe gut organisierte Abwehr, die Übersicht von Marco Hartman in der zweiten Hälfte – und die Offensive. Die Neuzugänge Agyemang Diawusie und Philipp Hosiner in der ersten Hälfte und das Trio Luka Stor, Panagiotis Vlachodimos und Christoph Daferner. Dynamo-Trainer Markus Kauczinski wechselte in der Pause einmal komplett durch. Dresdens Chris Löwe durfte in der ersten Halbzeit ran. Bildrechte: imago images / Dennis Hetzschold

Dynamo-Coach Kauczinski: "Habe viel Einsatz gesehen."