"Christoph Daferner ist ein physisch robuster und laufstarker Mittelstürmer, der sowohl im Spiel mit als auch gegen den Ball seine Qualitäten hat", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker und fügte an: "Er vereint Mentalität sowie fußballerische Klasse und wird den Konkurrenzkampf in unserem Angriffsspiel erhöhen."

Daferner wurde in den Jugendabteilungen des FC Augsburg und von 1860 München ausgebildet. 2017 heuerte der Mittelstürmer beim SC Freiburg an. Im April 2019 feierte er sein Bundesliga-Debüt. In der vergangenen Spielzeit war Daferner an Aue ausgeliehen. Für die "Veilchen" gelang in 21 Zweitliga-Spielen ein Tor.