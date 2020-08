"Als physisch robuster defensiver Mittelfeldspieler zeichnet Paul vor allem seine Fähigkeit aus, dem Spiel mit seinem starken linken Fuß aus dem Zentrum heraus Struktur zu verleihen", wird SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. "In den Gesprächen wirkte er sehr zielorientiert und hungrig darauf, mit Dynamo den nächsten Schritt zu machen", so Becker weiter.

Am Freitagabend reiste Will zur Mannschaft ins Trainingslager in Heilbad Heiligenstadt. Am Samstag steht das erste Training mit dem Team auf dem Programm. "Es ist für mich etwas ganz Besonderes und ein unheimlicher Ansporn, in den kommenden Jahren bei einem so spannenden Verein wie Dynamo zu spielen. Ich werde alles daransetzen, meinen Teil zum Erreichen der ehrgeizigen Ziele beizutragen", sagte Will, nachdem er im Vorbereitungscamp eingetroffen war.