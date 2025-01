Fußball-Drittligist Dynamo Dresden will zehn Jahre nach Abmeldung seiner U23-Mannschaft wieder mit einer zweiten Mannschaft in den Spielbetrieb zurückkehren. Wie der Verein am Donnerstag (30. Januar 2025) bekannt gab, soll ein U21-Team der Schwarz-Gelben ab der Saison 2025/2026 in der Sachsenliga spielen. Eine entsprechende Meldung habe der Verein beim Sächsischen Fußball-Verband hinterlegt, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Brendel: "Anspruch nicht immer gerecht geworden"

Thomas Brendel, Sport-Geschäftsführer der Dresdner, begründet den Schritt durchaus selbstkritisch und als perspektivischen Schritt: "Wir verstehen uns bei Dynamo als Ausbildungsverein. Selbstreflektiert können wir sagen, dass wir diesem Anspruch in den zurückliegenden Jahren in letzter Konsequenz nicht immer gerecht werden konnten. Deshalb ist es für uns ein wichtiger strategischer Schritt, um jungen Spielern den Sprung aus dem Junioren- in den Profibereich zu erleichtern und sie gleichzeitig bei uns im Verein zu halten. Somit können wir den Übergangsbereich verlängern und bieten unseren Nachwuchstalenten eine echte Perspektive in Dresden."

Hartmann: "Förderung von Spätentwicklern"

Marco Hartmann, Leister der Nachwuchsakademie der Dresdner, ergänzt: "Mit einer U21 können wir die Förderung von Spätentwicklern vorantreiben, auch Jungprofis die nötige Spielpraxis ermöglichen und somit die Chance erhöhen, noch mehr Top-Talente bei uns im Verein zu halten." Hartmann verweis auch auf bereits jetzt schon sehr gute Durchlässigkeit vom Nachwuchs- in den Profibereich: "Allein im aktuellen Profikader der Drittligamannschaft sind sechs Spieler, die den Sprung aus dem eigenen Nachwuchs geschafft oder erste Einsatzchancen erhalten haben."

Drei statt zwei Sachsenliga-Absteiger