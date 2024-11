Für den zurückgetretenen Präsidenten Holger Scholze rückt bei Fußball-Drittligist Dynamo Dresden Peter Krüger ins Präsidium nach. Das teilte der Verein am Donnerstag (21. November) per Pressemitteilung mit. Der 63-Jährige komplettiert damit das dreiköpfige Gremium. Neben Krüger gehören Michael Bürger und Ronny Rehn dem Präsidium an.