Letzte Auftritte

Nach dem furiosem Neustart unter Schnorrenberg mit Siegen gegen Mannheim (3:0) und Meppen (3:2) musste man in Unterzahl erst in der Nachspielzeit gegen Magdeburg den Ausgleichstreffer hinnehmen. Dem kleinen Dämpfer folgte mit der 2:1-Niederlage gegen 1860 München der nächstgrößere, sodass die Alarmglocken bereits wieder schrillten. Beim 5:3-Spektakel am vergangenen Mittwoch (24. Juni) gegen Jena präsentierte sich der HFC aber vor allem kämpferisch von einer ganz starken Seite und zeigte einmal mehr, was an Offensivpower im Team steckt.

HFC-Angreifer Terrence Boyd ist wieder in Topform - gegen Jena traf er doppelt. Bildrechte: imago images/VIADATA

Licht und Schatten

Komplettes Gegenteil zum 1. FC Magdeburg – vorne hui, hinten pfui. Satte 59 Tore haben die Hallenser in dieser Spielzeit bereits erzielt und gehören damit zu den fünf treffsichersten Drittligisten. Vor allem der wiedererstarkte Boyd ist mit seinen Knipserqualitäten (14 Tore) ein Garant für den Aufschwung und schnürte auch gegen Jena einen Doppelpack. Mit Pascal Sohm, der gegen den FCC ebenfalls zweimal einnetzte und bei elf Treffern steht, kann sich Schnorrenberg auf ein brandgefährliches Offensivduo verlassen. Defensiv drückt dagegen der Schuh. Zwar stabilisierte sich die Abwehrreihe um Sebastian Mai in den letzten Wochen, doch mit 61 Gegentreffern in 35 Partien steht der HFC nicht umsonst im unteren Drittel der Tabelle.

Restprogramm

MSV Duisburg (A)

1. FC Kaiserslautern (H)

Würzburger Kickers (A)

Das Restprogramm hat es in sich! Am Samstag (27. Juni) geht es auswärts zum MSV Duisburg. Auch wenn die "Zebras" die Tabellenführung mittlerweile los sind und zuletzt ein ums andere Mal patzten, wird die Mannschaft von Torsten Lieberknecht alles dran setzen, um die Rückkehr ins Bundesliga-Unterhaus doch noch perfekt zu machen. Vier Tage später empfängt der HFC dann den 1. FC Kaiserslautern im heimischen Erdgas Sportpark. Gegen bereits gerettete Pfälzer sollte ein Sieg Pflicht sein, schließlich wartet am letzten Spieltag (4. Juli) mit Aufstiegsanwärter Würzburger Kickers eine der Topmannschaften nach dem Re-Start.

Prognose

Der HFC bleibt drittklassig. Ähnlich wie beim Landesrivalen aus Magdeburg dürfte auch den Hallensern ein Sieg reichen, um den nötigen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Schnorrenberg und auch Co-Trainer Daniel Ziebig haben der Mannschaft in kürzester Zeit neues Leben eingehaucht und es geschafft, die zweifelsohne vorhandenen individuellen Stärken aus dem Team rauszukitzeln. Schon am kommenden Spieltag konnte eine konzentrierte Leistung gegen schwächelnde Duisburger für Jubel an der Saale sorgen. Ansonsten stehen die Chancen gut, gegen Kaiserslautern die befreienden Zähler an Land zu ziehen.

Chemnitzer FC - 40 Punkte, 48:55 Tore, Platz 16

Aktuelle Situation

Ohne Zweifel kam die Corona-Pause für den Chemnitzer FC zur Unzeit. Mit starken Leistungen erspielte sich die Elf von Trainer Patrick Glöckner im Frühjahr eine gute Ausgangsposition für die restliche Saison. Doch seit dem Re-Start läuft es einfach nicht mehr rund – sechs Niederlagen hagelte es in acht Partien. Mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz rangieren die "Himmelblauen" derzeit nur knapp über dem Strich, trotz ansprechender Leistungen zeigt die Formkurve nach unten. Mit dem Rücken zur Wand geht es für den CFC in den letzten drei Partien darum, sich nach nur einem Jahr nicht wieder gen Regionalliga zu verabschieden.

Erik Tallig (re.) und Co. kassierten zuletzt gegen Braunschweig trotz Führung eine schmerzliche Heimpleite. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

