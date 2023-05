Es hätte so schön sein können für Dynamo Dresden: Mit einem Sieg beim bereits feststehenden Absteiger SV Meppen wäre die SGD auf einen direkten Aufstiegsrang in der 3. Fußball-Liga klettern können. Und hätte am letzten Spieltag am Sonnabend noch alles in der eigenen Hand haben können. Doch nach dem unerwarteten 1:4 im Emsland fiel Dynamo hinter Osnabrück, Wehen und Saarbrücken zurück. Und muss nun auf Patzer der Konkurrenz hoffen.