Der scheidende Sportdirektor Thomas Sobotzik vom skandalumwitterten Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC hat die Fanszene des Vereins stark kritisiert. "Was ich zuletzt an persönlichen Anfeindungen, Beschimpfungen und Drohungen erleben und erleiden musste, geht weit über das Maß hinaus, das verkraftbar ist", teilte der 44-Jährige am Mittwoch in einer Stellungnahme, die dem SID komplett vorliegt, mit.