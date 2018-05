Der Chemnitzer FC will mit einem neuen Sportmanager die kommenden schwierigen Monate mit Insolvenzverfahren und Neuanfang in der Regionalliga durchstehen. Den Posten wird ab sofort Ex-Bundesliga-Profi Thomas Sobotzik übernehmen.

Das teilte der Verein am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit. Sobotzik, der in der Bundesliga u.a. für Eintracht Frankfurt, Stuttgart, St. Pauli und Kaiserslautern spielte, soll bei den "Himmelblauen" unter anderem den Kader für die kommende Saison planen. Der 43-Jährige verspricht ein Team, "das hungrig sein wird, beißen wird und auf das die Fans stolz sein werden."



Sobotzik, der sich in seinem neuen Job um den sportlichen und kaufmännischen Bereich des CFC kümmern wird, wolle zunächst aber „alles daran setzen, um das Schiff wieder in ruhigere Fahrwasser zu bekommen." Sobotzik wird Nachfolger von Sportvorstand Steffen Ziffert, der kürzlich seinen Rückzug bekannt gegeben hatte.