Bertram, der gegen den Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters erst in der 57. Minute ins Spiel kam, wurde in der 81. Minute beim Spielstand von 2:0 für den FCM bei einem Konter an der Mittellinie von Derrick Köhn gefoult und landete unglücklich auf der Schulter. Doppelt bitter: Der für Bertram eingewechselte Julian Weigel verursacht kurz darauf den Elfmeter, der den Bayern das 1:2 ermöglichte. In der Nachspielzeit glich der FCB dann sogar noch aus.