Zweitligaabsteiger VfL Osnabrück hat sich die Dienste von Sören Bertram gesichert. Das gabern die Niedersachsen am Montagabend (20. Juli) bekannt.

Der 30-jährige Stürmer stand in den vergangenen zwei Jahren für den 1. FC Magdeburg auf dem Feld und kam in der abgelaufenen Spielzeit in 31 von 38 Partien zum Einsatz. Trotz vier Treffer und einer Vorlage hatte der Routinier im starken Saisonendspurt des FCM immer öfter das Nachsehen und kam vermehrt zu Kurzeinsätzen. Sein auslaufender Vertrag wurde zum Saisonende nicht verlängert.