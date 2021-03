Durch das 1:1-Remis der Schwarz-Gelben am Samstag gegen Saarbrücken und den Sieg von Ingolstadt schmolz der Vorsprung des Spitzenreiters auf die Konkurrenz auf zwei Punkte. Am Montagabend (15.03.2021) könnte Hansa Rostock mit einem Sieg bei Türkgücü München mit einem Sieg auf einen Zähler heranrücken.

Das Programm der Dresdner in den kommenden Wochen ist knüppelhart und verspricht richtig viel Spannung. Die Dresdner müssen sich mit den Top-Teams der Liga messen: Im Nachholspiel am Mittwoch geht es gegen Wehen Wiesbaden, am kommenden Montag (22.3.21) muss Dresden zu 1860 München und am Ostersonntag (4.4.21) reist Hansa Rostock an die Elbe. Dynamo darf sich in den drei Partien keine Ausrutscher erlauben.