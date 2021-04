Der 1. FC Magdeburg muss für die Hälfte der verbleibenden Saison auf Raphael Obermair verzichten. Der Offensivmann wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für drei Spiele gesperrt. Obermair war in der Partie gegen den SV Meppen (2:1) am vergangenen Mittwoch kurz vor Schluss seinem Gegenspieler Markus Ballmert von hinten übermotiviert in die Beine gerauscht. Schiedsrichter Martin Speckner verwies den 25-Jährigen sofort des Feldes.