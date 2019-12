Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat gegen zwei Profis des Drittligisten 1. FC Magdeburg längere Sperren verhängt. Sirlord Conteh muss für seine Tätlichkeit beim 2:2 am Samstag bei Eintracht Braunschweig drei Spiele aussetzen, Thore Jacobsen für sein rohes Spiel in derselben Partie sogar für vier Spiele. Das teilte der FCM am Montag mit.