Er hat dem FSV Zwickau einen Bärendienst erwiesen. Die Bierdusche für Schiedsrichter Nicolas Winter in der Halbzeitpause der Partie gegen Rot-Weiss Essen wird dem stark abstiegsgefährdeten Klub mit hoher Sicherheit die Punkte und vermutlich auch viel Geld kosten. Und damit wird ein Abstieg in der Regionalliga immer wahrscheinlicher.

Doch der mutmaßliche Verursacher, der selbst Sponsor ist und vor einem Jahrzehnt Präsidiumsmitglied war, gibt sich uneinsichtig und weist die Schuld für seine Aktion dem Schiedsrichter zu. Der Unparteiische sei wegen seiner schwachen Leistung verantwortlich für die ganze Aktion gewesen, sagte er der "Freien Presse" . Wegen ein paar Spritzern Bier breche man zudem auch nicht gleich ein Spiel ab. Es sei eine Kurzschlussreaktion gewesen. Zudem, so erklärte er der Zeitung weiter, trage der FSV Zwickau eine Mitverantwortung an dem Vorkommnis vom Wochenende, weil er nicht für die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen im Stadion gesorgt habe.

Zur Erinnerung: In einer emotionalen ersten Halbzeit hatte der FSV Zwickau kurz vor der Pause 1:0 geführt, als Nils Butzen – inzwischen erhielt er eine Sperre von einer Partie – wegen einer Notbremse die Rote Karte sah. Nach dem anschließenden Freistoß zeigte Winter auf den Punkt, als der Ball Johan Gomez an den Arm sprang. Rot-Weiss Essen glich aus, es folgten Beschimpfungen, Winter wurde von besagtem "Fan" mit Bier übergossen. Der Unparteiische pfiff die Partie daraufhin nicht mehr an.