In der Regionalliga Nordost fallen an diesem Wochenende eine Handvoll Begegnungen aus. Englische Wochen im März und April könnten die Folge sein. Die Partie Babelsberg gegen Viktoria Berlin muss aufgrund der anhaltenden Minustemperaturen und der damit einhergehenden Unbespielbarkeit des Platzes im Karl-Liebknecht-Stadion neu terminiert werden. Nicht das erste Spiel, das wegfällt: Babelsberg hat in diesem Jahr erst ein Punktspiel bestritten (4:0-Sieg gegen BSG Chemie). Derzeit befinden sich die Babelsberger in Abstimmung mit dem Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) und Vereinen über mögliche Ersatztermine.

Die BSG Chemie ist seit drei Spielen in Folge ungeschlagen, kommt aber am Wochenende beim FSV Luckenwalde nicht zum Zug. Bereits am Montag stand fest, dass ein Kampf um drei Punkte im Stadion des Tabellenletzten keinen Sinn macht. Bei Facebook schrieben die Leipziger: "Schade eigentlich, wir haben gerade einen Lauf. Aber leider hat die Stadt Luckenwalde alle Rasenplätze bis 4. März gesperrt." Die Luckenwalder konnten in diesem Jahr zu Hause noch kein Punktspiel bestreiten - täglich grüßt das Murmeltier. Spielfreies Wochenende auch für Dietmar Demuth und seine BSG Chemie (Archiv). Bildrechte: IMAGO

In Fürstenwalde bietet sich ein ähnliches Bild. Die Partie gegen Wacker Nordhausen kann am Sonntag nicht stattfinden. Die Nordhäuser kommen in diesem Jahr erst auf ein Spiel (2:2 beim Berliner AK). Union Fürstenwalde hat 2018 auch erst eine Partie bestritten (1:2-Niederlage gegen Chemie Leipzig).

Nicht nur in Thüringen und Brandenburg sorgt der Frost für Probleme, auch in Sachsen-Anhalt. Vor allem im Harz kann es eisig werden. Somit schauen auch Germania Halberstadt und Gegner Budissa Bautzen am Wochenende in die Röhre. Das teilte Spielleiter Mirko Wittig vom NOFV am Mittwoch mit. Das Duell der Tabellennachbarn muss somit auch neu terminiert werden. Die Halberstädter haben in diesem Jahr aus zwei Spielen drei Punkte geholt. Bautzen spielte 0:0 in Cottbus und unterlag bei Chemie Leipzig.

BFC Dynamo - Energie Cottbus

Selbst Tabellenführer Energie Cottbus muss sein Spiel des 24. Spieltags später bestreiten. Im Stadion der Freundschaft warfen die Lausitzer zuletzt die Rasenheizung an, beim BFC Dynamo geht das aber nicht. Das Spitzenspiel wird ebenfalls vertagt. Der BFC teilte mit:

Fußball und Winter passen irgendwie nicht zusammen.