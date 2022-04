Diesen Anspruch versuchten die Gastgeber schon in den ersten Minuten, zu untermauern. Bereits nach drei Minuten verbuchten die Löwen zwei Ecken, die jedoch nichts einbrachten. Wie von FCM-Trainer Christian Titz prophezeit, versuchten es die Gastgeber in der Folge immer wieder mit flachen Hereingabe, die kein Problem für die Magdeburger Defensive darstellten.

Nach und nach gelang es dann den Gästen zu zeigen, warum sie die überragende Mannschaft der Liga sind. Das Titz-Team riss angetrieben von Sechser Andreas Müller das Spiel an sich und erarbeitete sich die Feldüberlegenheit. Einer ersten Chance durch Jason Ceka in der 13. Minute folgte die erste große Aufregerszene des Spiels. Nach einem langen Abschlag von Julius Reimann tauchte Luca Schuler frei vor dem Braunschweiger Tor auf und traf. Schiedsrichter Daniel Siebert pfiff den Stürmer jedoch zurück, weil er sich robust gegen einen innenverteidiger durchsetzte. Eine harte Entscheidung, die Trainer Christian Titz nicht verstand: "Das war kein Foul."

Nach einem Magdeburger Ballverlust in der Rückwärtsbewegung fällt der eigentlich so starke Andreas Müller in der 40. Minute Braunschweigs Bryan Henning im Strafraum. Den folgenden Elfmeter schoss Lion Lauberbach flach ins halbrechte Eck. Aber der lasche Schuss war kein Problem für Julius Reimann, der den Meister vor dem Rückstand bewahrte.