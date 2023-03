Johan Gomez (mi.) und Co. kamen gegen Dortmund II in der Offensive kaum zur Entfaltung. (Archiv)

Johan Gomez (mi.) und Co. kamen gegen Dortmund II in der Offensive kaum zur Entfaltung. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Der FSV Zwickau hat den erhofften Sprung über den Strich in der 3. Liga deutlich verpasst. Die Mannschaft von Ronny Thielemann kam am Sonntag (19.03.) bei der U23 von Borussia Dortmund mit 0:4 (0:2) unter die Räder. Die Westsachsen machten zu keinem Zeitpunkt des Spiels den Eindruck, den Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt besiegen zu können - zu ideenlos und zu abschlussschwach war das Spiel des FSV.

In Oberhausen - das Dortmunder Stadion Rote Erde wird saniert - trafen Ted Tattermusch (16.) und Justin Njinmah (25.) vor der Pause für die Gastgeber. Moses Otuali sorgte mit seinem ersten Drittligatreffer in der 75. Minute für die Entscheidung, ehe Njinmah mit seinem zweiten Treffer in der Schlussminute sogar noch erhöhte.