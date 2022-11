Die Gastgeber erwischten den besseren Start. In der 6. Minute gab es die erste Chance für die Schwarz-Gelben, als Justin Njinmah mit einem Kopfball aus halblinker Position an FCE-Keeper Philipp Klewin scheiterte. Nach 15 Minuten wurden die wesentlich aggressiver auftretenden Veilchen stärker. Die erste Gelegenheit verbuchte Paul-Philipp Besong, der mit einem satten Schuss aus halbrechter Position das Außennetz traf (18.). Im Gegenzug hatte Njinmah die nächste Möglichkeit zur Führung, doch sein Schuss ging knapp am langen Pfosten vorbei (19.). Aue blieb dennoch weiter am Drücker. Tim Danhof probierte es mit einem Schlenzer von halbrechts, der haarscharf am linken Dreiangel vorbeiging (21). In der Folge übernahmen die Sachsen immer mehr die Spielkontrolle. Zudem erarbeiteten sich die Gäste weitere Chancen durch Dimitrij Nazarov (33./42.) und Besong (38.), doch es fehlte die letzte Präzision.